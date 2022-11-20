Бра светодиодное V3076-2WL Birds 2*LED*12W

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Характеристики товара

Описание

Современный настенный светильник в виде птиц из коллекции Birds оснащен светодиодными лампами. Привлекает своей декоративной функцией в стиле оригами, а также дает комфортный дневной свет. Фигурка птицы может покачиваться от прикосновения или движения воздуха. Металлические элементы, голова и кончик хвоста птицы, служат противовесами. Контакты, расположенные под лапками, позволяют поставить фигурку с одной или другой стороны. Прекрасно дополнит интерьер спальни, детской комнаты или гостиной.

  • Количество ламп 2
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 12 Вт.
  • Общая мощность светильника 12 Вт.
  • Напряжение 220-240V
  • Световой поток 480 Lm
  • Цветовая температура 3300 K
  • Площадь освещения 12 м2
  • Степень защиты IP 50000

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 76*67*18

Вес брутто: 2,2

Объем: 0,090

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина420 мм
  • Диаметр420 мм
  • Глубина250 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, золотой

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