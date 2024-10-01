Товар в корзине. Перейти
Бра V11075-2W Alba - фото 1Бра V11075-2W Alba - фото 2Бра V11075-2W Alba - фото 3Бра V11075-2W Alba - фото 4Бра V11075-2W Alba - фото 5

Бра V11075-2W Alba

Артикул: CH-067-658
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Встраиваемый светильник Gyps Classic №6
Фотография товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №6 от компании ChiedoCover.
Следующий Потолочный светильник Manfred №1
Фотография товара Потолочный светильник Manfred №1 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина290 мм
  • Глубина190 мм
  • Высота200 мм
  • Мощность9 Вт
  • ЦокольG9

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подсветка Gleam черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Подсветка Gleam черный

45
Фотография товара Светильник настенный 01554 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01554, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290

Светильник настенный 01554

56
Фотография товара Светильник настенный 01552 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01552, произведённого компанией ChiedoCover
от33 190

Светильник настенный 01552

65
Фотография товара Светильник настенный 01548 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01548, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Светильник настенный 01548

33
Фотография товара Светильник настенный 01546 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01546, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Светильник настенный 01546

57
Фотография товара Светильник настенный 01543 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01543, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190

Светильник настенный 01543

43
Фотография товара Светильник настенный 01542 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01542, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490

Светильник настенный 01542

60
Фотография товара Светильник настенный 01540 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01540, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Светильник настенный 01540

41
Фотография товара Светильник настольный 01529 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настольный 01529, произведённого компанией ChiedoCover
от38 690

Светильник настольный 01529

52
Фотография товара Светильник настольный 01527 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настольный 01527, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590

Светильник настольный 01527

62

Другие товары из раздела бра лофт

NewРаспродажа
Фотография товара Бра V11070-1W Sharly от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра V11070-1W Sharly, произведённого компанией ChiedoCover
6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Бра V11070-1W Sharly

6
В наличии 35 шт.

Товар в корзине

Бра V11075-2W Alba
Бра V11075-2W Alba
5 590
8 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают