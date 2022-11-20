Бра V2640-1W Trio 1*E14*60W

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник из коллекции Trio в стиле модерн. Абажур из тёмной ткани приглушает свет и создаёт расслабленную и комфортную обстановку. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Каркас выполнен из металла позолоченного цвета, который в сочетании с тёмным абажуром придаёт элегантный вид всей конструкции. Отличный вариант для спальни, гостиной и зала. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Площадь освещения 2,5 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 25*25*19

Вес брутто: 1,32

Объем: 0,140

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Ширина160 мм
  • Длина280 мм
  • Диаметр160 мм
  • Глубина280 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветчерный, золотой

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