Характеристики товара
Описание
Настенный светильник из коллекции Trio в стиле модерн. Абажур из тёмной ткани приглушает свет и создаёт расслабленную и комфортную обстановку. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Каркас выполнен из металла позолоченного цвета, который в сочетании с тёмным абажуром придаёт элегантный вид всей конструкции. Отличный вариант для спальни, гостиной и зала. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2,5 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 25*25*19
Вес брутто: 1,32
Объем: 0,140
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Ширина160 мм
- Длина280 мм
- Диаметр160 мм
- Глубина280 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветчерный, золотой