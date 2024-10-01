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Светильник подвесной светодиодный V11091-PL Agato - фото 1Светильник подвесной светодиодный V11091-PL Agato - фото 2Светильник подвесной светодиодный V11091-PL Agato - фото 3

Светильник подвесной светодиодный V11091-PL Agato

Артикул: CH-067-956
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник V11091-PL A Agato это стильное и функциональное решение для современного интерьера. Плафон из фетра с высоким коэффициентом звукопоглощения (NRC = 0,7) помогает снизить уровень шума, создавая комфортную и спокойную атмосферу. Светильник мощностью 12 Вт эффективно освещает площадь до 10 м. Регулируемая высота подвеса позволяет использовать его в разных пространствах, от гостиных до офисов. Материал плафона экологичен, безопасен и огнестоек (класс A/HB), что гарантирует долговечность и надежность. Светильник идеально впишется в минималистичные и современные интерьеры.

Подвесной светильник LED подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина398 мм
  • Глубина306 мм
  • Высота1744 мм
  • Материалметалл, акрил, ткань
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветчерный, оливковый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки415 мм
  • Высота упаковки325 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки1.20 кг

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