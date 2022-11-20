Характеристики товара
Описание
Утонченный и лаконичный дизайн бра из коллекции Lumi выполнен в современном стиле. Металлическое основание и сдержанный плафон из светлого матового стекла напоминает цветок. Такой изящный настенный светильник прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 60 Вт.
- Напряжение 220-265v
- Площадь освещения 7 м2
- Степень защиты IP 24
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 20*20*15
Вес брутто: 1
Объем: 0,01
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Ширина160 мм
- Длина160 мм
- Диаметр160 мм
- Глубина160 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, серебряный