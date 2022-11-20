Бра V1161-1W Lumi 1*G9*60W

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник, 350 мм
Светильник, 350 мм
Следующий Люстра Odeon Light Tender
Светильник, 350 мм

Характеристики товара

Описание

Утонченный и лаконичный дизайн бра из коллекции Lumi выполнен в современном стиле. Металлическое основание и сдержанный плафон из светлого матового стекла напоминает цветок. Такой изящный настенный светильник прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя G9
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v
  • Площадь освещения 7 м2
  • Степень защиты IP 24

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 20*20*15

Вес брутто: 1

Объем: 0,01

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина160 мм
  • Длина160 мм
  • Диаметр160 мм
  • Глубина160 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, серебряный

Другие товары из раздела светильники флористика оптом

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Настоящее фото товара Подвесной светильник Farn, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Farn

Настоящее фото товара Люстра Smusso 7, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
7

Люстра Smusso 7

Настоящее фото товара Люстра Smusso 5, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена
9

Люстра Smusso 5

Настоящее фото товара Люстра Princess 12, произведённого компанией ChiedoCover
от57 590
Оптовая цена
7

Люстра Princess 12

Настоящее фото товара Люстра Princess 8, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
10

Люстра Princess 8

Настоящее фото товара Люстра Princess 5, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена
13

Люстра Princess 5

Настоящее фото товара Люстра Karina 8, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
13

Люстра Karina 8

Настоящее фото товара Люстра Karina 6, произведённого компанией ChiedoCover
от32 390
Оптовая цена
11

Люстра Karina 6

Настоящее фото товара Люстра Intreccio 12, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
10

Люстра Intreccio 12

С этим товаром покупают

Бра V1161-1W Lumi 1*G9*60WНастоящее фото товара Бра V1161-1W Lumi 1*G9*60W, произведённого компанией ChiedoCover
1 79029
2 490 ₽Оптовая цена
10

Бра V1161-1W Lumi 1*G9*60W

Люстра потолочная V1160-3C Lumi 3*G9*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная V1160-3C Lumi 3*G9*60W, произведённого компанией ChiedoCover
4 29050
8 490 ₽Оптовая цена
6

Люстра потолочная V1160-3C Lumi 3*G9*60W

Люстра потолочная V1162-6C Lumi 6*G9*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная V1162-6C Lumi 6*G9*60W, произведённого компанией ChiedoCover
7 99053
16 990 ₽Оптовая цена
9

Люстра потолочная V1162-6C Lumi 6*G9*60W