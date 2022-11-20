Люстра подвесная V2522-5P Maximilian 5*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра из коллекции Maximilian. Плафоны состоят из двух видов стекла: внутренний - из матового стекла для мягкого рассеивания света, внешний - из прозрачного стекла для многослойности. Металлический каркас цвета золота в сочетании с двухслойным плафоном образуют воздушный и элегантный дизайн. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. При необходимости можно убрать подвесную цепь или сократить звенья для уменьшения высоты светильника. Люстра Maximilian дополнит любой современный интерьер, отличный вариант для спальни, гостиной комнаты и зала.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 300 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Коллекция Maximilian

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 47*47*36

Вес брутто: 3,4

Объем: 0,080

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина580 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

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