Характеристики товара
Описание
Настенный светильник из коллекции Maximilian, состоящий из двух стеклянных плафонов, внутренний - из матового стекла для мягкого рассеивания света, внешний - из прозрачного стекла для многослойности. Металлический каркас цвета стали в сочетании с двухслойным плафоном образуют воздушный и лаконичный дизайн. Бра Maximilian станет отличным дополнительным источником света для спальни, коридора и зала.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2,5 м2
- Степень защиты IP 20
- Коллекция Maximilian
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 20*20*28,5
Вес брутто: 1,32
Объем: 0,011
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Диаметр140 мм
- Глубина220 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, серебряный