Бра V2523-1W Maximilian 1*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник из коллекции Maximilian, состоящий из двух стеклянных плафонов, внутренний - из матового стекла для мягкого рассеивания света, внешний - из прозрачного стекла для многослойности. Металлический каркас цвета стали в сочетании с двухслойным плафоном образуют воздушный и лаконичный дизайн. Бра Maximilian станет отличным дополнительным источником света для спальни, коридора и зала.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Площадь освещения 2,5 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Коллекция Maximilian

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 20*20*28,5

Вес брутто: 1,32

Объем: 0,011

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Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Диаметр140 мм
  • Глубина220 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, серебряный

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