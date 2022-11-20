Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Sachara. Современный стиль в простом и лаконичном дизайне. Черный металлический каркас надёжно крепится к стене с помощью планки. Светильник без плафона поможет ярко осветить небольшую часть пространства. Для освещения подойдут лапочки с цоколем E27. Данная модель идеальный вариант для практичного интерьера в современном стиле.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 40 Вт.
Основные характеристики
- Высота325 мм
- Ширина280 мм
- Длина280 мм
- Глубина110 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный