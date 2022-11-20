Характеристики товара
Описание
Лаконичный светодиодный настенный светильник из серии Monica. Белый металлический каркас витиеватой формы дополнен LED лентой мощностью 27 Вт и со световым потоком 1620 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует комфортному и мягкому освещению. Настенный светильник с воздушным дизайном станет отличным дополнительным источником освещения для спальни или детской.
- Площадь освещения 5 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Световой поток 1620 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 46*25*8
Вес брутто:
Объем: 0,092
Основные характеристики
- Ширина240 мм
- Глубина60 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый