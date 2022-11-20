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Светодиодный настенный светильник V2701-WL Vivienne LED 26W

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Характеристики товара

Описание

Современный настенный светодиодный светильник Vivienne. Белый металлический каркас состоит из двух ромбовидных фигур, в которые встроены светодиодные ленты общей мощностью 26 Вт. Светильник легко устанавливается при помощи крепёжной планки, которая надёжно фиксирует конструкцию на стене. Данная модель светильника в лаконичном дизайне в стиле хай-тек дополнит комфортным освещением интерьер спальни, гостиной или коридора.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Световой поток 1560 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 25*24*11

Вес брутто:

Объем: 0,066

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина110 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый

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