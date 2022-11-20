Характеристики товара
Описание
Современный настенный светодиодный светильник Vivienne. Белый металлический каркас состоит из двух ромбовидных фигур, в которые встроены светодиодные ленты общей мощностью 26 Вт. Светильник легко устанавливается при помощи крепёжной планки, которая надёжно фиксирует конструкцию на стене. Данная модель светильника в лаконичном дизайне в стиле хай-тек дополнит комфортным освещением интерьер спальни, гостиной или коридора.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Световой поток 1560 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 25*24*11
Вес брутто:
Объем: 0,066
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина110 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый