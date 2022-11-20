Люстра подвесная V2572-3P Chilly 3*E27*60W

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра подвесная V2563-5P Mae 5*E27*60W
Люстра подвесная V2563-5P Mae 5*E27*60W
Следующий Люстра подвесная V2573-5P Chilly 5*E27*60W
Люстра подвесная V2563-5P Mae 5*E27*60W

Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра из коллекции Chilly. Плафоны обтянуты нитями кремового цвета, которые мягко рассеивают свет. Металлический каркас с витиеватым дизайном декорирован хрустальными подвесками, дополняя изящный и роскошный вид конструкции. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E27. Люстра станет отличным вариантом для зала, гостиной и холла.

  • Площадь освещения 14 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 180 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 50*25*21

Вес брутто: 3

Объем: 0,026

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1150 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветоранжевый, золотой

Другие товары из раздела светильники модерн оптом

Люстра подвесная V2584-3P Dark 3*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2584-3P Dark 3*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
11 29047
20 990 ₽Оптовая цена
5

Люстра подвесная V2584-3P Dark 3*E14*60W

Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
17 99036
27 990 ₽Оптовая цена
7

Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60W

Люстра подвесная V2590-5P Saudy 5*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2590-5P Saudy 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
16 99033
24 990 ₽Оптовая цена
5

Люстра подвесная V2590-5P Saudy 5*E14*60W

Люстра потолочная на штанге V1151-4P Circle 4*E27*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная на штанге V1151-4P Circle 4*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
8 99036
13 990 ₽Оптовая цена
5

Люстра потолочная на штанге V1151-4P Circle 4*E27*60W

Настенно-потолочный светильник V4040-10C NinoНастоящее фото товара Настенно-потолочный светильник V4040-10C Nino, произведённого компанией ChiedoCover
27 99029
38 990 ₽Оптовая цена
13

Настенно-потолочный светильник V4040-10C Nino

Настоящее фото товара Люстра подвесная Ideal Lux, произведённого компанией ChiedoCover
от13 725
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Ideal Lux

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Mr Jack, произведённого компанией ChiedoCover
от2 340
Оптовая цена
9

Люстра Ideal Lux Mr Jack

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Nastrino, произведённого компанией ChiedoCover
от14 924
Оптовая цена
15

Люстра Ideal Lux Nastrino

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look Black, произведённого компанией ChiedoCover
от4 016
Оптовая цена
14

Люстра Ideal Lux Look Black

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look White, произведённого компанией ChiedoCover
от4 016
Оптовая цена
11

Люстра Ideal Lux Look White

С этим товаром покупают

Бра V2570-1W Chilly 1*E27*60WНастоящее фото товара Бра V2570-1W Chilly 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
3 99028
5 490 ₽Оптовая цена
13

Бра V2570-1W Chilly 1*E27*60W

Настоящее фото товара Люстра подвесная V2572-3P Chilly 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
10 19041
16 990 ₽Оптовая цена
6

Люстра подвесная V2572-3P Chilly 3*E27*60W

Настоящее фото товара Люстра подвесная V2573-5P Chilly 5*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
17 99036
27 990 ₽Оптовая цена
9

Люстра подвесная V2573-5P Chilly 5*E27*60W

Люстра подвесная V2574-7P Chilly 7*E27*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2574-7P Chilly 7*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
21 99046
39 990 ₽Оптовая цена
5

Люстра подвесная V2574-7P Chilly 7*E27*60W

Настоящее фото товара Настольная лампа V2571-1T Chilly 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Настольная лампа V2571-1T Chilly 1*E27*60W