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Светодиодная подвесная люстра с пультом V2792-PL Tiara LED 188W

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Светодиодная подвесная люстра в в современном стиле с пультом. Прочный металлический каркас витиеватой формы дополнен LED лентой общей мощностью 128 Вт и со световым потоком 7160 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Благодаря удобному пульту управления можно отрегулировать цветовую температуру от 3000К до 6500К. С площадью освещения 22 м² светильник станет отличным вариантом для больших комнат. Изящный и лаконичный дизайн подвесной люстры Tiara дополнит интерьер гостиной, обеденной зоны или зала.

  • Площадь освещения 26 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 70*70*22

Вес брутто:

Объем: 1,078

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Диаметр700 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый

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