Люстра подвесная V2531-6P Aerton 6*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра Aerton в классическом стиле. Плафоны из ткани мягко рассеивают свет и создают уютную атмосферу. Каркас из металла цвета хром украшен небольшими кристаллами, придающий светильнику изящный вид. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем E14. С площадью освещения 18 кв.м люстра подойдёт для больших комнат.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 6
  • Наличие пульта д/у Нет
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 360 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 47*40*18

Вес брутто: 5,3

Объем: 0,034

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Основные характеристики

  • Высота1120 мм
  • Ширина660 мм
  • Длина660 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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