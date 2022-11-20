Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра Aerton в классическом стиле. Плафоны из ткани мягко рассеивают свет и создают уютную атмосферу. Каркас из металла цвета хром украшен небольшими кристаллами, придающий светильнику изящный вид. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем E14. С площадью освещения 18 кв.м люстра подойдёт для больших комнат.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 6
- Наличие пульта д/у Нет
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 360 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 47*40*18
Вес брутто: 5,3
Объем: 0,034
Основные характеристики
- Высота1120 мм
- Ширина660 мм
- Длина660 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный