Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная потолочная люстра из серии Ello. Металлический каркас, состоящий из нескольких пересекающихся колец, дополнен светодиодной лентой общей мощностью 126 Вт и со световым потоком 7050 Лм. Пульт управления в комплекте позволяет отрегулировать цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Современный дизайн и оригинальный вид потолочной люстры Ello украсит любой интерьер спальни, гостиной, зала или кухни, создавая качественное освещение.
- Площадь освещения 14 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Световой поток 7050 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*52*24
Вес брутто:
Объем: 0,686
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Диаметр750 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый