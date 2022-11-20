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Светодиодная подвесная люстра с пультом V2800-PL Bloom LED 88W

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Характеристики товара

Описание

Светодиодная подвесная люстра Bloom в современном стиле с пультом. Основным источником света служит LED лента встроенная в металлический каркас витиеватой формы. Общая мощность ленты 88 Вт со световым потоком 4920 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Благодаря удобному пульту управления можно настроить цветовую температуру от 3000К до 6500К. С площадью освещения 18 м² светильник станет отличным вариантом для больших комнат. Изящный и стильный дизайн подвесной люстры дополнит интерьер гостиной, спальни или зала.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 88 Вт.
  • Общая мощность светильника 88 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 62*25*20

Вес брутто:

Объем: 0,310

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина240 мм
  • Длина600 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, серебряный

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