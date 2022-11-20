Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра из коллекции Viola. Плафоны обтянутые тканью мягко рассеивают свет. Металлический каркас цвета хром выполнен в простом стиле без лишних деталей. Источником света могут быть лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника, таким образом меняя площадь освещения. Отличный выбор для интерьера в лаконичном дизайне.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 6
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 360 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 61*57*20
Вес брутто: 4,2
Объем: 0,070
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина680 мм
- Длина680 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный