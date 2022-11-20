Характеристики товара
Описание
Светодиодная подвесная люстра в стиле модерн с пультом. Прочный металлический каркас спиральной формы дополнен LED лентой мощностью 118 Вт и со световым потоком 4130 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Благодаря удобному пульту управления можно настроить цветовую температуру от 3000К до 6500К. Вся конструкция удерживается несколькими тросами, которые при необходимости можно отрегулировать по высоте для создания комфортного освещения. Универсальное сочетание черного и белого цвета в люстре, позволяют разместить её в любом современном интерьере.
- Площадь освещения 24 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Общая мощность светильника 118 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 52*52*18
Вес брутто:
Объем: 0,487
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр500 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный