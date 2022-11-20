Люстра подвесная V2652-5P Claim 5*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра Claim с 5-ю плафонами. Плафоны обтянуты полупрозрачной светлой тканью, которая мягко рассеивает свет, способствуя комфортному освещению. Каркас сочетает в себе стеклянное основание и широкие металлические рожки. Конструкция выглядит весьма внушительно, что позволяет заполнить пустое пространство. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. При желании можно отрегулировать высоту светильника, укорачивая цепь. Общая мощность светильника 300 Вт, площадь освещения 20 м². Отличный вариант для комнат со светлым интерьером и с большой площадью.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 300 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 53*36*23

Вес брутто: 5,1

Объем: 0,044

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина650 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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