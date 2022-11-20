Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра Claim с 5-ю плафонами. Плафоны обтянуты полупрозрачной светлой тканью, которая мягко рассеивает свет, способствуя комфортному освещению. Каркас сочетает в себе стеклянное основание и широкие металлические рожки. Конструкция выглядит весьма внушительно, что позволяет заполнить пустое пространство. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. При желании можно отрегулировать высоту светильника, укорачивая цепь. Общая мощность светильника 300 Вт, площадь освещения 20 м². Отличный вариант для комнат со светлым интерьером и с большой площадью.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 53*36*23
Вес брутто: 5,1
Объем: 0,044
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина650 мм
- Длина650 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный