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Ель Красный Бархат стекло, 210 - фото 1

Ель Красный Бархат стекло, 210

Артикул: CH-052-693
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В комплекте:

– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек.

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Основные характеристики

  • Высота2100 мм
  • Материалстекло
  • Цветкрасный, зеленый

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