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Ерш для туалета Comfort gold, золото-сатин - фото 1 Ерш для туалета Comfort gold, золото-сатин - фото 2

Ерш для туалета Comfort gold, золото-сатин

Артикул: CH-068-146
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ерш для туалета, настенный — это современный аксессуар в цвете матовое золото. Который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов — металла и закаленнного стекла. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина160 мм
  • Высота370 мм
  • Вес0,795 кг
  • Материалсталь, стекло
  • Цветзолотой

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Ерш для туалета Comfort gold, золото-сатин
Ерш для туалета Comfort gold, золото-сатин
от 2 790
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