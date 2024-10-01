Характеристики товара
Описание
Ерш для туалета, настенный — это современный аксессуар в цвете матовое золото. Который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов — металла и закаленнного стекла. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина120 мм
- Глубина160 мм
- Высота370 мм
- Вес0,795 кг
- Материалсталь, стекло
- Цветзолотой