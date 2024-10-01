Характеристики товара
Описание
Откройте для себя идеальное сочетание стиля и функциональности с нашим зеркалом с подсветкой. Это не просто зеркало, а ваш лучший помощник в создании безупречного образа. С его помощью утренний или вечерний уход за собой превратится в настоящее удовольствие.
Имея форму круглую и элегантный цвет золото-сатин, оно станет идеальным дополнением к интерьеру любой комнаты, будь то ванная комната или спальня. Это зеркало украсит ваш дом и станет незаменимым помощником в создании идеального образа. Благодаря встроенной подсветке, которая обеспечивает равномерное освещение без теней, вы всегда будете выглядеть на 100%. Она также создает уютную атмосферу, подчеркивая стиль и изысканность интерьера.
Применение этого зеркала с подсветкой не ограничивается только домашним использованием. Оно может стать частью интерьера салонов красоты, гардеробных комнат или ванных комнат в гостиницах, добавляя изысканность и функциональность. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.
ВАЖНО: Подсветка включается касанием пальцев светящейся области сенсорного выключателя. Сенсорный выключатель имеет функцию плавного диммирования. Крепление в комплекте. Питание 220В.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Глубина70 мм
- Диаметр700 мм
- Вес6,88 кг
- Материалалюминий, стекло
- Цветзолотой