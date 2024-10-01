Характеристики товара
Описание
Осветите свой дом современным стилем с нашим зеркалом с подсветкой из новейшей коллекции LED. Это изящное овальное зеркало не только украсит вашу комнату, но и добавит функциональности благодаря интегрированной LED подсветке. Идеальный выбор для тех, кто стремится к сочетанию элегантности и практичности в каждой детали своего интерьера.
Зеркало с подсветкой прекрасно подойдет для ванных комнат, спален или гардеробных, создавая дополнительное освещение и визуально расширяя пространство. Его овальная форма придает мягкость и изысканность линиям любого помещения, а современные технологии LED обеспечивают равномерное и комфортное освещение, идеально подходящее для выполнения ежедневных косметических процедур.
Это зеркало из коллекции LED не просто практичный предмет повседневного использования, но и значительный элемент декора, который привнесет в ваш дом ощущение роскоши и утонченности. Оно идеально подходит для тех, кто ценит современный дизайн и хочет сделать свой дом ярче и привлекательнее. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.
ВАЖНО: Подсветка включается касанием пальцев светящейся области сенсорного выключателя. Сенсорный выключатель имеет функцию плавного диммирования. Питание 220В.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина70 мм
- Высота800 мм
- Вес5,12 кг
- Материалалюминий, стекло
- Цветзолотой