Характеристики товара
Описание
Питание 220В. Крепеж в комплекте, винтовой.
Представляем вашему вниманию зеркало с подсветкой из нашей эксклюзивной коллекции LED. Этот предмет дизайна обладает формой прямоугольной, что делает его не только практичным предметом в повседневном использовании, но и значительно расширяет его функционал в качестве элемента интерьера. Уникальное сочетание эстетики и инновационных технологий делает это зеркало идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль.
Зеркало с подсветкой из коллекции LED идеально подходит для использования в ванных комнатах, прихожих или спальнях, добавляя пространству света и визуального простора. Подсветка не только облегчает выполнение ежедневных ритуалов, таких как макияж или бритье, но и создает особую атмосферу, делая ваш дом уютнее. Это зеркало станет неотъемлемой частью вашего дома, благодаря своим функциональным характеристикам и изысканному дизайну.Оно особенно подойдет тем, кто следит за современными тенденциями в области дизайна интерьера и технологий.
Использование зеркала с подсветкой из нашей коллекции LED позволит вам наслаждаться качественным освещением и в то же время добавит вашему пространству стиль и изысканность. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.
ВАЖНО: Подсветка включается касанием пальцев светящейся области сенсорного выключателя. Сенсорный выключатель имеет функцию плавного диммирования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина70 мм
- Высота800 мм
- Вес8,8 кг
- Материалалюминий, стекло
- Цветзолотой