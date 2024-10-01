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Зеркало Fixsen led с подсветкой прямоугольное, 800 х 600, золото - сатин - фото 1Зеркало Fixsen led с подсветкой прямоугольное, 800 х 600, золото - сатин - фото 2Зеркало Fixsen led с подсветкой прямоугольное, 800 х 600, золото - сатин - фото 3

Зеркало Fixsen led с подсветкой прямоугольное, 800 х 600, золото - сатин

Артикул: CH-068-122
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Питание 220В. Крепеж в комплекте, винтовой.

Представляем вашему вниманию зеркало с подсветкой из нашей эксклюзивной коллекции LED. Этот предмет дизайна обладает формой прямоугольной, что делает его не только практичным предметом в повседневном использовании, но и значительно расширяет его функционал в качестве элемента интерьера. Уникальное сочетание эстетики и инновационных технологий делает это зеркало идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль.

Зеркало с подсветкой из коллекции LED идеально подходит для использования в ванных комнатах, прихожих или спальнях, добавляя пространству света и визуального простора. Подсветка не только облегчает выполнение ежедневных ритуалов, таких как макияж или бритье, но и создает особую атмосферу, делая ваш дом уютнее. Это зеркало станет неотъемлемой частью вашего дома, благодаря своим функциональным характеристикам и изысканному дизайну.Оно особенно подойдет тем, кто следит за современными тенденциями в области дизайна интерьера и технологий.

Использование зеркала с подсветкой из нашей коллекции LED позволит вам наслаждаться качественным освещением и в то же время добавит вашему пространству стиль и изысканность. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.

ВАЖНО: Подсветка включается касанием пальцев светящейся области сенсорного выключателя. Сенсорный выключатель имеет функцию плавного диммирования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина70 мм
  • Высота800 мм
  • Вес8,8 кг
  • Материалалюминий, стекло
  • Цветзолотой

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Товар в корзине

Зеркало Fixsen led с подсветкой прямоугольное, 800 х 600, золото - сатин
Зеркало Fixsen led с подсветкой прямоугольное, 800 х 600, золото - сатин
от 13 890
В корзине

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