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Напольное зеркало Уилшир Silver

Артикул: CH-048-651
49 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина87,5 мм
  • Высота2020 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло
  • Цветсеребряный

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