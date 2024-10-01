Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390/550 мм
- Глубина70 мм
- Высота630/790 мм
- МатериалМДФ, зеркало
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Зеркало-окно круглое Вирджиния
Напольное зеркало Венето Gold
Зеркало Эллисон Florentine Silver
Зеркало Марсель Westminster Gold
Зеркало в раме "Глостер"
Зеркало в раме Хелен
Зеркало Кантон
Зеркало "Холтон" gold
Зеркало One
Зеркало двустороннее, Wasser kraft
Часы настольные 01070
Часы настольные 01061
Часы напольные 01074
Часы напольные 01075
Часы настольные 01069
Часы настенные 01067
Часы настольные 01059
Часы настенные 01056
Часы настольные 01065
Часы напольные 01072
Круглое зеркало в бронзовой раме
Гримерное зеркало с освещением
Зеркало в раме Свирл Gold
Зеркало Пасадена
Напольное зеркало "Вустер" gold
Зеркало в раме "Льюис"
Напольное зерало "Поллок" nickel
Зеркало навесное в раме Мира,520*1400
Зеркало, Wasser kraft
Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, работает от электрической сети