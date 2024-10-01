Товар в корзине. Перейти
Зеркало Гэтсби - фото 1Зеркало Гэтсби - фото 2Зеркало Гэтсби - фото 3

Зеркало Гэтсби

Артикул: CH-048-663
34 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Круглое зеркало лофт, Лалита
Фотография товара Круглое зеркало лофт, Лалита от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 04
Фотография товара Стеллаж 04 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390/550 мм
  • Глубина70 мм
  • Высота630/790 мм
  • МатериалМДФ, зеркало
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Зеркало-окно круглое Вирджиния от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало-окно круглое Вирджиния, произведённого компанией ChiedoCover
от37 490
Оптовая цена

Зеркало-окно круглое Вирджиния

40
Настоящее фото товара Напольное зеркало Венето Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от80 990
Оптовая цена

Напольное зеркало Венето Gold

37
Фотография товара Зеркало Эллисон Florentine Silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Эллисон Florentine Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от37 690
Оптовая цена

Зеркало Эллисон Florentine Silver

49
Фотография товара Зеркало Марсель Westminster Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Марсель Westminster Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена

Зеркало Марсель Westminster Gold

48
Настоящее фото товара Зеркало в раме "Глостер", произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена

Зеркало в раме "Глостер"

41
Фотография товара Зеркало в раме Хелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Хелен, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Зеркало в раме Хелен

50
Фотография товара Зеркало Кантон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Кантон, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Зеркало Кантон

37
Настоящее фото товара Зеркало "Холтон" gold, произведённого компанией ChiedoCover
33 590
Оптовая цена

Зеркало "Холтон" gold

32
Фотография товара Зеркало One от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало One, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Зеркало One

12
Фотография товара Зеркало двустороннее, Wasser kraft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало двустороннее, Wasser kraft , произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Зеркало двустороннее, Wasser kraft

11

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы настольные 01070, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Часы настольные 01070

31
В наличии 1 шт.
Фотография товара Часы настольные 01061 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Часы настольные 01061, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Часы настольные 01061

30
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Часы напольные 01074, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290

Часы напольные 01074

39
Настоящее фото товара Часы напольные 01075, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290

Часы напольные 01075

47
Настоящее фото товара Часы настольные 01069, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Часы настольные 01069

37
Настоящее фото товара Часы настенные 01067, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290

Часы настенные 01067

45
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Часы настольные 01059, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Часы настольные 01059

39
Настоящее фото товара Часы настенные 01056, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Часы настенные 01056

39
Настоящее фото товара Часы настольные 01065, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Часы настольные 01065

49
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Часы напольные 01072, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790

Часы напольные 01072

44
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела зеркала

Настоящее фото товара Круглое зеркало в бронзовой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390

Круглое зеркало в бронзовой раме

39
Настоящее фото товара Гримерное зеркало с освещением, произведённого компанией ChiedoCover
от10 900

Гримерное зеркало с освещением

36
Фотография товара Зеркало в раме Свирл Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Свирл Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Зеркало в раме Свирл Gold

38
Фотография товара Зеркало Пасадена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Пасадена, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290
Оптовая цена

Зеркало Пасадена

44
Фотография товара Напольное зеркало "Вустер" gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Напольное зеркало "Вустер" gold , произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена

Напольное зеркало "Вустер" gold

32
Фотография товара Зеркало в раме "Льюис" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме "Льюис", произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Зеркало в раме "Льюис"

37
Настоящее фото товара Напольное зерало "Поллок" nickel, произведённого компанией ChiedoCover
от68 690
Оптовая цена

Напольное зерало "Поллок" nickel

45
Фотография товара Зеркало навесное в раме Мира,520*1400 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало навесное в раме Мира,520*1400, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Зеркало навесное в раме Мира,520*1400

13
Фотография товара Зеркало, Wasser kraft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало, Wasser kraft , произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Зеркало, Wasser kraft

14
Фотография товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, работает от электрической сети от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, работает от электрической сети, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390

Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, работает от электрической сети

15

Товар в корзине

Зеркало Гэтсби
Зеркало Гэтсби
от 21 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы настольные 01070, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Часы настольные 01070

31
В наличии 1 шт.
Фотография товара Часы настольные 01061 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Часы настольные 01061, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Часы настольные 01061

30
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Часы напольные 01074, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290

Часы напольные 01074

39
Настоящее фото товара Часы напольные 01075, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290

Часы напольные 01075

47