Характеристики товара
Описание
Зонт MISTRAL 300 квадратный
База под зонт на колесиках в комплекте.
Основные характеристики
- Ширина3000 мм
- Глубина3000 мм
- Высота2800 мм
- Материалполиэстер
- Материал каркасаалюминий
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция
Зонт MISTRAL 300 квадратный
База под зонт на колесиках в комплекте.
Стол Лидер 3, черный
Стул Форум красный
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный
Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)
Комплект мебели Бронкс, коричневый, 2 места
Люстра Элкхарт, 4 лампы Белый хром
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис