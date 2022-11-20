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Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) бежевый - фото 1Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) бежевый - фото 2Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) бежевый - фото 3Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) бежевый - фото 4

Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) бежевый

Артикул: CH-051-139
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зонт MISTRAL 300 квадратный

База под зонт на колесиках в комплекте.

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Основные характеристики

  • Ширина3000 мм
  • Глубина3000 мм
  • Высота2800 мм
  • Материалполиэстер
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

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