Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр серый, 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий, 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр травяной, 60 см
Стул полубарный Коналл, экокожа, темно-синий, 60 см
Стул полубарный Коналл, экокожа серая, 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр капучино, 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр морской, 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр тёмно-зелёный, 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр тёмно-коричневый, 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр черный, 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр тёмно-серый, 60 см
Стул полубарный Джанго велюр пыльно-розовый высота сиденья 60 см
Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см
Стул полубарный Джанго велюр синий высота сиденья 60 см
Стул полубарный Джанго велюр тёмно-серый высота сиденья 60 см