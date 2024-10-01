Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина110 мм
- Вес0.045 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Креманка «Фонтанвеар» стекло, прозрачная
Салатник «Сизонз бар» зеникс 2,2 л, белый
Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом бук, металл
Тарелка глубокая «Нептун», 0.5л
Супница с крышкой «Голубка» фарфор
Пепельница «Акапулько», фарфор, белый
Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло
Тарелка «Ресторан», диаметр 235мм
Хайбол «Пулсар», 465мл, стекло, фиолетовый
Тарелка мелкая «Идиллия»
Нож для стейка «Дориа»
Нож для стейка, длина 210мм
Нож для стейка «Дива»
Нож для стейка «Ансер»
Нож для стейка, длина 240мм
Нож для бифштекса «Джамбо»
Нож для стейка, металлический
Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»
Нож для стейка «Кингс Стэйнлесс Стил»
Нож для стейка, каучук натуральный
Креманка «Фонтанвеар» стекло, прозрачная
Салатник «Сизонз бар» зеникс 2,2 л, белый
Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом бук, металл
Тарелка глубокая «Нептун», 0.5л