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Нож для стейка «Кингс Стэйнлесс Стил» - фото 1

Нож для стейка «Кингс Стэйнлесс Стил»

Артикул: CH-061-654
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина218 мм
  • Глубина20 мм
  • Вес0.130 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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