Фотография Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо» от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»

5
Оптовая цена
590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»
Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»
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Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»

5
590 ₽
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Основные характеристики

  • Материалсталь

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