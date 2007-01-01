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Настоящее фото товара Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо», произведённого компанией ChiedoCover
Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»
13 оценок
1 090
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Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо» - фото 1

Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»

Артикул: CH-061-642
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина230 мм
  • Глубина16 мм
  • Вес0.115 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина230 мм
  • Глубина16 мм
  • Вес0.115 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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