Столы-трансформеры лофт

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Стол обеденный КричевНастоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кричев

Стол обеденный КорбахНастоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
от74 790
Оптовая цена
5

Стол обеденный Корбах

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Стол обеденный КулимиНастоящее фото товара Стол обеденный Кулими, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кулими

Столик ЛенгерНастоящее фото товара Столик Ленгер, произведённого компанией ChiedoCover
от31 890
Оптовая цена
8

Столик Ленгер

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99026
39 990 ₽Оптовая цена
13

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Forest , произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
7

Стол журнальный Forest

Стол БоргНастоящее фото товара Стол Борг, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена
11

Стол Борг

Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Стол ХагенНастоящее фото товара Стол Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена
7

Стол Хаген

Стол Saen №14Настоящее фото товара Стол Saen №14, произведённого компанией ChiedoCover
13 590
Оптовая цена
7

Стол Saen №14

Настоящее фото товара Стол Saen №15, произведённого компанией ChiedoCover
13 590
Оптовая цена
9

Стол Saen №15

Настоящее фото товара Стол Saen №9, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
5

Стол Saen №9

Стол Alezio 160 белый мрамор матовыйНастоящее фото товара Стол Alezio 160 белый мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
99 500
Оптовая цена
13

Стол Alezio 160 белый мрамор матовый

В наличии 26 шт.
Стол Alezio 160 испанская керамикаНастоящее фото товара Стол Alezio 160 испанская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
96 250
Оптовая цена
13

Стол Alezio 160 испанская керамика

В наличии 24 шт.
Стол Alto 160 черный мрамор матовыйНастоящее фото товара Стол Alto 160 черный мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
98 100
Оптовая цена
9

Стол Alto 160 черный мрамор матовый

В наличии 18 шт.
Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
98 100
Оптовая цена
8

Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас

В наличии 20 шт.
Стол Alto 160, серый мрамор матовый, итальянская керамика/ серый каркасНастоящее фото товара Стол Alto 160, серый мрамор матовый, итальянская керамика/ серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
98 100
Оптовая цена
7

Стол Alto 160, серый мрамор матовый, итальянская керамика/ серый каркас

В наличии 16 шт.
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Стол Alto 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Alto 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
98 100
Оптовая цена
12

Стол Alto 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас

Стол Belluno 160 белый мрамор матовыйНастоящее фото товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
100 650
Оптовая цена
13

Стол Belluno 160 белый мрамор матовый

Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
100 650
Оптовая цена
15

Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас

Стол Severin 150 NeroНастоящее фото товара Стол Severin 150 Nero, произведённого компанией ChiedoCover
89 600
Оптовая цена
15

Стол Severin 150 Nero

Стол Severin 150 Volcano CenizaНастоящее фото товара Стол Severin 150 Volcano Ceniza, произведённого компанией ChiedoCover
87 050
Оптовая цена
15

Стол Severin 150 Volcano Ceniza

В наличии 15 шт.
Стол Osvald 160 бетонНастоящее фото товара Стол Osvald 160 бетон, произведённого компанией ChiedoCover
92 550
Оптовая цена
13

Стол Osvald 160 бетон

В наличии 43 шт.
Стол Osvald 160 белый мрамор, итальянская керамикаНастоящее фото товара Стол Osvald 160 белый мрамор, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
96 550
Оптовая цена
9

Стол Osvald 160 белый мрамор, итальянская керамика

В наличии 82 шт.
Стол Nord-3 БронзаНастоящее фото товара Стол Nord-3 Бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
5

Стол Nord-3 Бронза

Стол Nord-4Настоящее фото товара Стол Nord-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
9

Стол Nord-4

Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Стол Купер 160 Обсидиан, стекло/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Купер 160 Обсидиан, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
48 600
Оптовая цена
12

Стол Купер 160 Обсидиан, стекло/ черный каркас

Стол Купер 160, серый мрамор/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Купер 160, серый мрамор/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от69 100
Оптовая цена
11

Стол Купер 160, серый мрамор/ черный каркас

В наличии 24 шт.
Стол Купер 160, бежевый мрамор/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Купер 160, бежевый мрамор/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от69 100
Оптовая цена
11

Стол Купер 160, бежевый мрамор/ черный каркас

В наличии 16 шт.
Стол Купер 160, темный дуб/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Купер 160, темный дуб/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от69 100
Оптовая цена
11

Стол Купер 160, темный дуб/ черный каркас

В наличии 24 шт.
Стол Acuto 2, белый мрамор матовый, керамика/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Acuto 2, белый мрамор матовый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
92 150
Оптовая цена
12

Стол Acuto 2, белый мрамор матовый, керамика/ черный каркас

В наличии 30 шт.
Стол Acuto 2, темно-серый мрамор матовый, керамика/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Acuto 2, темно-серый мрамор матовый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
92 150
Оптовая цена
12

Стол Acuto 2, темно-серый мрамор матовый, керамика/ черный каркас

В наличии 26 шт.
Стол Acuto 2, черный мрамор матовый, керамика/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Acuto 2, черный мрамор матовый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
92 150
Оптовая цена
11

Стол Acuto 2, черный мрамор матовый, керамика/ черный каркас

В наличии 14 шт.
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
76 850
Оптовая цена
11

Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

Стол раздвижной MELANIA, серыйНастоящее фото товара Стол раздвижной MELANIA, серый, произведённого компанией ChiedoCover
75 300
Оптовая цена
12

Стол раздвижной MELANIA, серый

Настоящее фото товара Стол Bezzo 1400, раздвижной, прямоугольный, серый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
64 590
Оптовая цена
12

Стол Bezzo 1400, раздвижной, прямоугольный, серый глянец

Настоящее фото товара Стол Bezzo 1400, раздвижной, овальный, произведённого компанией ChiedoCover
64 590
Оптовая цена
6

Стол Bezzo 1400, раздвижной, овальный

Настоящее фото товара Стол Bezzo 2000, раздвижной, прямоугольный, серый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
134 990
Оптовая цена
8

Стол Bezzo 2000, раздвижной, прямоугольный, серый глянец

Стол Ливстен, 135/89Настоящее фото товара Стол Ливстен, 135/89, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
5

Стол Ливстен, 135/89

Низкие ценыИ скидки каждый день!
Стол Ливстен раздвижной, 140/80Настоящее фото товара Стол Ливстен раздвижной, 140/80, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стол Ливстен раздвижной, 140/80

Стол Ливстен раздвижной, 120/80Настоящее фото товара Стол Ливстен раздвижной, 120/80, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
15

Стол Ливстен раздвижной, 120/80

Стол-трансформер Toledo, мультиколорНастоящее фото товара Стол-трансформер Toledo, мультиколор, произведённого компанией ChiedoCover
44 390
Оптовая цена
10

Стол-трансформер Toledo, мультиколор

Стол раскладной Charly 100-129, мультиколор/черныйНастоящее фото товара Стол раскладной Charly 100-129, мультиколор/черный, произведённого компанией ChiedoCover
48 790
Оптовая цена
9

Стол раскладной Charly 100-129, мультиколор/черный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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