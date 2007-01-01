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Портфолио в категории "Мягкие стулья"

Frank by Basta
ИнтерьерыФото покупателейРестораныМеталлические стульяМягкие стулья
Frank by Basta
Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех
ИнтерьерыМягкие стулья
Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех
Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар
ИнтерьерыМягкие стулья
Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар
Стул Prado, велюр Velutto 17, каркас золото муар
ИнтерьерыМягкие стулья
Стул Prado, велюр Velutto 17, каркас золото муар
Стул Prado, велюр Velutto 21, каркас шампань
ИнтерьерыМягкие стулья
Стул Prado, велюр Velutto 21, каркас шампань
Стул Prado, велюр Velutto 54, каркас черный глянец
ИнтерьерыМягкие стулья
Стул Prado, велюр Velutto 54, каркас черный глянец
Стул Ronda, серый велюр, ножки бук
Мягкие стулья
Стул Ronda, серый велюр, ножки бук
Стул Роза Диамант
Мягкие стулья
Стул Роза Диамант
Стул Тюльпан, велюр Тедди 020
Мягкие стулья
Стул Тюльпан, велюр Тедди 020
Стул Эйфория, велюр Modus 13, задняя спинка гобелен Экзотик
Мягкие стулья
Стул Эйфория, велюр Modus 13, задняя спинка гобелен Экзотик
Стул Fly, велюр Velvel Lux 28, спинка жаккард Moris 10
Мягкие стулья
Стул Fly, велюр Velvel Lux 28, спинка жаккард Moris 10
Стул Хэир, кож.зам. Light grey, каркас металл
Металлические стульяМягкие стулья
Стул Хэир, кож.зам. Light grey, каркас металл
Стул Gucci, велюр Velutto 31
Мягкие стулья
Стул Gucci, велюр Velutto 31
Стул Safir, шенилл Salon 03, ножки бук
Мягкие стулья
Стул Safir, шенилл Salon 03, ножки бук
Стул Fresh, велюр Teddy 931, ножки металл RAL 9005
Мягкие стулья
Стул Fresh, велюр Teddy 931, ножки металл RAL 9005
Полукресло Шарри, велюр Selesta 42
Мягкие стулья
Полукресло Шарри, велюр Selesta 42
Стул Topas, гобелен Мозамбик
Мягкие стулья
Стул Topas, гобелен Мозамбик
Стул Мила кант, рогожка MYS 912
Мягкие стулья
Стул Мила кант, рогожка MYS 912
Стул барный Маллин 750, велюр Velutto 31
Мягкие стулья
Стул барный Маллин 750, велюр Velutto 31
Стул барный Тревер, велюр Velutto 43
Мягкие стулья
Стул барный Тревер, велюр Velutto 43
Стул Laki, велюр Vivaldi 19, ножки морилка светлый орех
Деревянные стульяМягкие стулья
Стул Laki, велюр Vivaldi 19, ножки морилка светлый орех
Стул Тюльпан, экокожа Galaxy Brown, ножки металл 40*20 RAL 9005
Мягкие стулья
Стул Тюльпан, экокожа Galaxy Brown, ножки металл 40*20 RAL 9005
Стул Gavi, шенилл Зебра 08
Мягкие стулья
Стул Gavi, шенилл Зебра 08
Стул роза на поворотном основании
Мягкие стулья
Стул роза на поворотном основании
Стул Марк, велюр Velutto 52
Мягкие стулья
Стул Марк, велюр Velutto 52
Стул Терра, шенилл Life steel, прострочка диамант, ножки металл 40*20 RAL 9005
Мягкие стулья
Стул Терра, шенилл Life steel, прострочка диамант, ножки металл 40*20 RAL 9005
Стул Хит детский, жаккард Вояж Изумруд
Мягкие стулья
Стул Хит детский, жаккард Вояж Изумруд
Стул детский Хит, искусственный мех Эскимо 01, каркас металл золото
Мягкие стулья
Стул детский Хит, искусственный мех Эскимо 01, каркас металл золото
Стул Gucci, велюр Teddy 014, каркас металл золотой муар
Мягкие стулья
Стул Gucci, велюр Teddy 014, каркас металл золотой муар
Стул Румба, кожзам Galaxy white, каркас серебро
Мягкие стулья
Стул Румба, кожзам Galaxy white, каркас серебро
Стул Валерия, велюр Vellutto 32, ножки металл хром
Мягкие стулья
Стул Валерия, велюр Vellutto 32, ножки металл хром
Стул барный Сайпл MR-7, велюр bella 05
Мягкие стулья
Стул барный Сайпл MR-7, велюр bella 05