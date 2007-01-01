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Портфолио в категории "Лофт"

Стул барный Don, натуральная кожа, каркас черный муар 9005
ИнтерьерыМеталлические стульяЛофт
Стул барный Don, натуральная кожа, каркас черный муар 9005
Стул Don, натуральная кожа, каркас черный муар 9005
ИнтерьерыМеталлические стульяЛофт
Стул Don, натуральная кожа, каркас черный муар 9005
Кресло Gefest, кожа натуральная Mora Atillio Spa, каркас бронза
ИнтерьерыЛофт
Кресло Gefest, кожа натуральная Mora Atillio Spa, каркас бронза
Барная стойка Парсон
Фото покупателейЛофт
Барная стойка Парсон
Стол Лофт Джимпи и стулья Такер
Фото покупателейДеревянные стульяЛофт
Стол Лофт Джимпи и стулья Такер
Стул барный лофт Wilson 440х440х750 и Барная стойка Парсон 1200х550х1100
Фото покупателейЛофт
Стул барный лофт Wilson 440х440х750 и Барная стойка Парсон 1200х550х1100
Барный стол Хайткросс, столешница массив сосны 18 мм, морилка Венге, М-1,1100х500х1030, К-1, каркас черный муар
Фото покупателейЛофт
Барный стол Хайткросс, столешница массив сосны 18 мм, морилка Венге, М-1,1100х500х1030, К-1, каркас черный муар
Банкетка лофт Абингтон, сосна светлый орех, подушки велюр Velutto 01
ЛофтБанкетки
Банкетка лофт Абингтон, сосна светлый орех, подушки велюр Velutto 01
Диван лофт New 7, экокожа Space graphite, каркас черный
ДиваныЛофт
Диван лофт New 7, экокожа Space graphite, каркас черный
Стол лофт Дарвин, письменный
СтолыЛофт
Стол лофт Дарвин, письменный
Стеллаж Скандика, полки лдсп
ЛофтСтеллажи
Стеллаж Скандика, полки лдсп
Подстолье Лофт П, столешница рисунок дерево
СтолыЛофт
Подстолье Лофт П, столешница рисунок дерево
Стол лофт разборный с фальшбортом
СтолыЛофт
Стол лофт разборный с фальшбортом
Барный стол Парсон, столешница лдсп
СтолыЛофт
Барный стол Парсон, столешница лдсп
Стол Конунг раздвижной, столешница рисунок дерево
СтолыЛофт
Стол Конунг раздвижной, столешница рисунок дерево
Стол Конунг, раздвижной, серая столешница
СтолыЛофт
Стол Конунг, раздвижной, серая столешница
Стол Конунг, раздвижной, столешница чёрная
СтолыЛофт
Стол Конунг, раздвижной, столешница чёрная
Прихожая лофт Наплен, сосна, морилка вишня
ИнтерьерыЛофт
Прихожая лофт Наплен, сосна, морилка вишня
Барный стол Уэмбли, столешница ЛДСП 32мм, Фальшборт Бетон Чикаго Светло-серый F1 86 ST9
СтолыЛофт
Барный стол Уэмбли, столешница ЛДСП 32мм, Фальшборт Бетон Чикаго Светло-серый F1 86 ST9
Стеллаж 64, лдсп 26мм, белый
ЛофтСтеллажи
Стеллаж 64, лдсп 26мм, белый
Cтол Лофт Smart, столешница-сосна 40 мм, цвет под бук
СтолыЛофт
Cтол Лофт Smart, столешница-сосна 40 мм, цвет под бук
Стол Лейден, D1200, высота-750мм, столешница-сосна, морилка старинный орех, 40 мм Черный муар
СтолыЛофт
Стол Лейден, D1200, высота-750мм, столешница-сосна, морилка старинный орех, 40 мм Черный муар
Cтеллаж 53, каркас-металл
ЛофтСтеллажи
Cтеллаж 53, каркас-металл
Стеллаж State, ЛДСП Флитвуд белый H3450 ST22
ЛофтСтеллажи
Стеллаж State, ЛДСП Флитвуд белый H3450 ST22
Комплект: стол лофт и стулья Роквелл
ИнтерьерыДеревянные стульяСтолыЛофт
Комплект: стол лофт и стулья Роквелл
Стол лофт, индивидуальный заказ
СтолыЛофт
Стол лофт, индивидуальный заказ
Стеллаж Nelly, полки из массива сосны, цвет старинный орех
ЛофтСтеллажи
Стеллаж Nelly, полки из массива сосны, цвет старинный орех
Стол Дельта, D800 мм, столешница - морилка под бук
СтолыЛофт
Стол Дельта, D800 мм, столешница - морилка под бук
Стул Лофт-8, selesta 31, каркас- RAL 1036
Лофт
Стул Лофт-8, selesta 31, каркас- RAL 1036
Столик Tavolino в виде корзины, сосна 18мм, D310мм, цвет-светлый орех
СтолыЛофт
Столик Tavolino в виде корзины, сосна 18мм, D310мм, цвет-светлый орех
Напольная вешалка A-frame, жёлтая
Лофт
Напольная вешалка A-frame, жёлтая
Кресло Gosch, Обивка гусиная лапка (жаккард) Моррис 10, каркас-металл, чёрный
ИнтерьерыКреслаЛофт
Кресло Gosch, Обивка гусиная лапка (жаккард) Моррис 10, каркас-металл, чёрный