Портфолио в категории "Лофт"
ИнтерьерыМеталлические стульяЛофт
Стул барный Don, натуральная кожа, каркас черный муар 9005
ИнтерьерыМеталлические стульяЛофт
Стул Don, натуральная кожа, каркас черный муар 9005
ИнтерьерыЛофт
Кресло Gefest, кожа натуральная Mora Atillio Spa, каркас бронза
Фото покупателейЛофт
Барная стойка Парсон
Фото покупателейДеревянные стульяЛофт
Стол Лофт Джимпи и стулья Такер
Фото покупателейЛофт
Стул барный лофт Wilson 440х440х750 и Барная стойка Парсон 1200х550х1100
Фото покупателейЛофт
Барный стол Хайткросс, столешница массив сосны 18 мм, морилка Венге, М-1,1100х500х1030, К-1, каркас черный муар
ЛофтБанкетки
Банкетка лофт Абингтон, сосна светлый орех, подушки велюр Velutto 01
ДиваныЛофт
Диван лофт New 7, экокожа Space graphite, каркас черный
СтолыЛофт
Стол лофт Дарвин, письменный
ЛофтСтеллажи
Стеллаж Скандика, полки лдсп
СтолыЛофт
Подстолье Лофт П, столешница рисунок дерево
СтолыЛофт
Стол лофт разборный с фальшбортом
СтолыЛофт
Барный стол Парсон, столешница лдсп
СтолыЛофт
Стол Конунг раздвижной, столешница рисунок дерево
СтолыЛофт
Стол Конунг, раздвижной, серая столешница
СтолыЛофт
Стол Конунг, раздвижной, столешница чёрная
ИнтерьерыЛофт
Прихожая лофт Наплен, сосна, морилка вишня
СтолыЛофт
Барный стол Уэмбли, столешница ЛДСП 32мм, Фальшборт Бетон Чикаго Светло-серый F1 86 ST9
ЛофтСтеллажи
Стеллаж 64, лдсп 26мм, белый
СтолыЛофт
Cтол Лофт Smart, столешница-сосна 40 мм, цвет под бук
СтолыЛофт
Стол Лейден, D1200, высота-750мм, столешница-сосна, морилка старинный орех, 40 мм Черный муар
ЛофтСтеллажи
Cтеллаж 53, каркас-металл
ЛофтСтеллажи
Стеллаж State, ЛДСП Флитвуд белый H3450 ST22
ИнтерьерыДеревянные стульяСтолыЛофт
Комплект: стол лофт и стулья Роквелл
СтолыЛофт
Стол лофт, индивидуальный заказ
ЛофтСтеллажи
Стеллаж Nelly, полки из массива сосны, цвет старинный орех
СтолыЛофт
Стол Дельта, D800 мм, столешница - морилка под бук
Лофт
Стул Лофт-8, selesta 31, каркас- RAL 1036
СтолыЛофт
Столик Tavolino в виде корзины, сосна 18мм, D310мм, цвет-светлый орех
Лофт
Напольная вешалка A-frame, жёлтая
ИнтерьерыКреслаЛофт
Кресло Gosch, Обивка гусиная лапка (жаккард) Моррис 10, каркас-металл, чёрный