Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Портфолио в категории "Кресла"

Кресло В01
ИнтерьерыКресла
Кресло В01
Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный
ИнтерьерыКресла
Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный
Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак
ИнтерьерыКресла
Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак
Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл
ИнтерьерыКресла
Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл
Кресло Банд Лаундж Чеир
ИнтерьерыКресла
Кресло Банд Лаундж Чеир
Кресло Куб, золото/ синий велюр
ИнтерьерыКресла
Кресло Куб, золото/ синий велюр
Кресло Шангрила
ИнтерьерыКресла
Кресло Шангрила
Кресло лофт Саммит
ИнтерьерыКресла
Кресло лофт Саммит
Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05
ИнтерьерыКресла
Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05
Кресло Амур, серое
ИнтерьерыКресла
Кресло Амур, серое
Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех
ИнтерьерыКресла
Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех
Кресло Самба офисное, кожзам Фиджи Креам, каркас хром, подлокотники бук под лак
ИнтерьерыКресла
Кресло Самба офисное, кожзам Фиджи Креам, каркас хром, подлокотники бук под лак
Кресло Джакаре, натуральная кожа
ИнтерьерыКресла
Кресло Джакаре, натуральная кожа
Кресло Сван
ИнтерьерыКресла
Кресло Сван
Кресло Прит
ИнтерьерыКресла
Кресло Прит
Кресло Даш, жаккард / клетка
ИнтерьерыКресла
Кресло Даш, жаккард / клетка
Кресло Лорд, велюр оранжевый
ИнтерьерыКресла
Кресло Лорд, велюр оранжевый
Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар
ИнтерьерыКресла
Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар
Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза
ИнтерьерыКресла
Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза
Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар
ИнтерьерыКресла
Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар
Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак
ИнтерьерыКресла
Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак
Кресло Ретро, сиденье Велютто 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Велютто 33, ножки венге
ИнтерьерыКресла
Кресло Ретро, сиденье Велютто 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Велютто 33, ножки венге
Кресло Moris, искусственная замша
ИнтерьерыКресла
Кресло Moris, искусственная замша
Полукресло Gavi, велюр
Кресла
Полукресло Gavi, велюр
Кресло Тусон, кожзам серый, морилка черная
Кресла
Кресло Тусон, кожзам серый, морилка черная
Кресло каминное, велюр, ножки бук
Кресла
Кресло каминное, велюр, ножки бук
Кресло Jacare, экокожа черная
Кресла
Кресло Jacare, экокожа черная
Кресло Тусон, велюр Velutto 44
Кресла
Кресло Тусон, велюр Velutto 44
Полукресло Gucci, велюр Imperia Terracota, металл RAL 9005 черный муар
Кресла
Полукресло Gucci, велюр Imperia Terracota, металл RAL 9005 черный муар
Кресло Коннор, экокожа Boom terra
Кресла
Кресло Коннор, экокожа Boom terra
Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех
Кресла
Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех
Кресло Кубус, экокожа Boom Midnight
Кресла
Кресло Кубус, экокожа Boom Midnight