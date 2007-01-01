- chiedocover.ru
- Портфолио
- Кресла
Портфолио в категории "Кресла"
ИнтерьерыКресла
Кресло В01
ИнтерьерыКресла
Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный
ИнтерьерыКресла
Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак
ИнтерьерыКресла
Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл
ИнтерьерыКресла
Кресло Банд Лаундж Чеир
ИнтерьерыКресла
Кресло Куб, золото/ синий велюр
ИнтерьерыКресла
Кресло Шангрила
ИнтерьерыКресла
Кресло лофт Саммит
ИнтерьерыКресла
Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05
ИнтерьерыКресла
Кресло Амур, серое
ИнтерьерыКресла
Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех
ИнтерьерыКресла
Кресло Самба офисное, кожзам Фиджи Креам, каркас хром, подлокотники бук под лак
ИнтерьерыКресла
Кресло Джакаре, натуральная кожа
ИнтерьерыКресла
Кресло Сван
ИнтерьерыКресла
Кресло Прит
ИнтерьерыКресла
Кресло Даш, жаккард / клетка
ИнтерьерыКресла
Кресло Лорд, велюр оранжевый
ИнтерьерыКресла
Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар
ИнтерьерыКресла
Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза
ИнтерьерыКресла
Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар
ИнтерьерыКресла
Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак
ИнтерьерыКресла
Кресло Ретро, сиденье Велютто 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Велютто 33, ножки венге
ИнтерьерыКресла
Кресло Moris, искусственная замша
Кресла
Полукресло Gavi, велюр
Кресла
Кресло Тусон, кожзам серый, морилка черная
Кресла
Кресло каминное, велюр, ножки бук
Кресла
Кресло Jacare, экокожа черная
Кресла
Кресло Тусон, велюр Velutto 44
Кресла
Полукресло Gucci, велюр Imperia Terracota, металл RAL 9005 черный муар
Кресла
Кресло Коннор, экокожа Boom terra
Кресла
Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех
Кресла
Кресло Кубус, экокожа Boom Midnight