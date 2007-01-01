Важным элементом оформления свадебного стола является президиум.
Основной частью создания праздничного торжества является множество элементов: скатерти, фартуки, сеты на столы и много другое. Благодаря созданию ширмы, или свадебного задника из ткани, создается особенный фон, и все гости приковывают свои взгляды к молодым. Благодаря превосходно оформленному заднику создается особая атмосфера торжества. Для украшения ткани возможно использование цветов, гирлянд, других элементов.
Размеры композиции должны соответствовать месту проведения банкета и пожеланиям празднующих. Свадебные задники обычно изготавливаются в форме прямоугольника, арки или сердца. Создание изящной конструкции лучше доверить профессионалам, создающим аксессуары по разработанному дизайну.
Свадебный задники может быть в виде роскошного панно, которое будет органично смотреться на торжественном банкете. Задник послужит не только для создания соответствующей атмосферы в зале, но и в качестве отличного фона для фотографий.
Данный элемент является отличным дополнением интерьера. Сетом называют подложку под посуду, помещающуюся поверх скатерти.
Сеты отличаются оригинальностью и эффективностью, ведь чаще всего на их поверхности размещена реклама кафе или ресторана.
На сеты часто наносят фирменный логотип, контактную информацию и пожелания приятного аппетита.
Такой подход крайне важен для создания имиджа заведения. Сеты на стол представляют собой оригинальную фишку, симпатичную деталь индивидуального стиля заведения.
Скатерти должны соответствовать форме и размеру стола, поводу банкета (свадьбе, торжественному ужину, корпоративному мероприятию). Возможно использование скатертей
любой расцветки, но чаще всего подбирается оттенок, соответствующий цветовой гамме интерьера.
Оригинальным является способ украшения столов двумя скатертями одного цвета, но отличающимися фактурой или оттенками.
Cкатерти по форме могут быть прямоугольными, круглыми, овальными. С их помощью сервируются банкетные столы для проведения VIP-мероприятий.
По униформе заведения судят об его уровне. От внешнего вида поваров и официантов во многом зависит впечатление, которое складывается у гостей. Фартуки служат для формирования и поддержки имиджа и стиля ресторана. Для пошива используют ноские, удобные в уходе ткани.
Выбирая модель фартуков, следует руководствоваться интенсивностью их применения, устойчивостью к загрязнениям.
Этот элемент униформы шьется из практичных и красивых материалов, дышащих и удобных тканей, в сочетании с качественной фурнитурой, для обеспечения максимального комфорта сотрудников заведения.
Данный аксессуар является настоящей находкой для торжества с большим количеством гостей. Фуршетную юбку применяют для объединения нескольких небольших столов, чтобы сделать один большой. Оформляется юбка изящными складками.
Для крепления фуршетных юбок используются специальные клипсы или лента «велькро», а для формирования складок применяются зажимы.
Внешний вид украшенного стола с фуршетной юбкой зависит от способности дизайнера соответствовать пожеланиям заказчика и характеру мероприятия. Благодаря единому стилю стульев и столов можно создать цельную картину праздника.
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