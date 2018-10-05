Специализированная выставка "Сибмебель"

Очередное грандиозное мероприятие в сфере производства мебели состоится 2-5 октября в новосибирском «Экспоцентре». Эта специализированная выставка относится к одному из крупнейших аналогов сибирского региона. На ней вместе с мебелью (включая материалы для ее изготовления и комплектующие) планируется наиболее полно представить и производственное оборудование.
Мероприятие хорошо тем, что в рамках его проведения руководители, возглавляющие производственные предприятия или представляющие тематические торговые компании, смогут выбрать наилучшие предложения. Они определятся, у кого из производителей лучше всего приобретать готовую мебель, какие поставщики готовы предложить качественные материалы и комплектующие.
Такое общение станет максимально выгодным для обеих сторон. Экспозиционные площадки предполагают формирование четырех основных разделов. В них будут представлены образцы фурнитуры, комплектующих и материалов, которые особенно востребованы при изготовлении мебели. Можно будет присмотреться к образцам мягкой и корпусной мебели, подобрать подходящие для оснащения офисов, отелей или ресторанов столы и стулья.
Модели, производимые нашей компаний ChiedoCover, вполне соответствуют высоким требованиям крупнейших производителей. Они современные, функциональные, стильные. С ними уютно и комфортно в любую погоду и любой компании.
Адрес выставки: Новосибирск, ул. Станционная, д.104.
Даты выставки: 2-5 октября 2018