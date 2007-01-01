Сегодня у организаторов праздничных мероприятий, банкетов и свадеб на пике популярности – стулья Кьявари! Модели стульев выполнены в классическом стиле, их тонкие линии смотрятся изысканно, прекрасно вписываются в любой интерьер и придают ему торжественности.
Со времени появления стульев Кьявари прошло уже более двухсот лет, но они всё также актуальны. Их выбирают на конференциях, модных вечеринках, фешн-мероприятиях, свадьбах. Даже Барак Обама выбрал их для гостей процедуры собственной инаугурации. Но это не означает, что стулья Кьявари могут позволить себе исключительно на высшем уровне.
Сегодня эти стулья делают из разных материалов, не только из массива дерева, но из пластмассы, в различных модификациях и цветах. Благодаря чему стулья существенно снизились в цене без потери в качестве!
Преимущества пластиковых стульев Кьявари:
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