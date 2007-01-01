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          Более 1000 стульев в наличии! Распродажа пластиковых стульев Кьявари

          Сегодня у организаторов праздничных мероприятий, банкетов и свадеб на пике популярности – стулья Кьявари! Модели стульев выполнены в классическом стиле, их тонкие линии смотрятся изысканно, прекрасно вписываются в любой интерьер и придают ему торжественности.

          Со времени появления стульев Кьявари прошло уже более двухсот лет, но они всё также актуальны. Их выбирают на конференциях, модных вечеринках, фешн-мероприятиях, свадьбах. Даже Барак Обама выбрал их для гостей процедуры собственной инаугурации. Но это не означает, что стулья Кьявари могут позволить себе исключительно на высшем уровне.

          Сегодня эти стулья делают из разных материалов, не только из массива дерева, но из пластмассы, в различных модификациях и цветах. Благодаря чему стулья существенно снизились в цене без потери в качестве!

          Преимущества пластиковых стульев Кьявари:

          • Практичность - в отличии от дерева не боится влаги и дождя, а так же не выгорает на солнце;
          • Утонченный внешний вид – даже без оформления декором стулья выглядят празднично;
          • Сравнительно небольшой вес – вес составляет 4,5 кг;
          • Прочность – выдерживает нагрузку до 150 кг;
          • Способность стопироваться – это экономит место при хранении или транспортировке.

          Именно поэтому мы рады предложить вам сразу же забрать с нашего склада более 1000 стульев этой модели с дополнительной скидкой!

          В наличии на складе, не нужно ждать. Торопитесь, партия ограничена.

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          Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Белый, пластиковый

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