В нашем каталоге более 1000 стульев. Какие-то модели пользуются большим спросом, какие-то меньшим. Однако, если составлять рейтинг популярности стульев за все 12 лет работы компании ChiedoCover, то абсолютными лидерами станут стулья "Хит 20мм" и "Хит 25мм".
Естественно, стулья могут быть разного цвета. Мы предлагаем около 20 цветов каркаса и более 400 вариантов обивки. И среди них тоже есть лидеры. Среди каркасов первые места занимают цвета: золото и серебро. А самая популярная обивка - "Корона" красного, синего и бежевого цвета.
Именно поэтому мы рады предложить вам дополнительные скидки на эти расцветки.
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