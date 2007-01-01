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          Скидка 30% на самые популярные стулья

          В нашем каталоге более 1000 стульев. Какие-то модели пользуются большим спросом, какие-то меньшим. Однако, если составлять рейтинг популярности стульев за все 12 лет работы компании ChiedoCover, то абсолютными лидерами станут стулья "Хит 20мм" и "Хит 25мм".

          Естественно, стулья могут быть разного цвета. Мы предлагаем около 20 цветов каркаса и более 400 вариантов обивки. И среди них тоже есть лидеры. Среди каркасов первые места занимают цвета: золото и серебро. А самая популярная обивка - "Корона" красного, синего и бежевого цвета.

          Именно поэтому мы рады предложить вам дополнительные скидки на эти расцветки.

          Почему стулья "Хит" такие популярные?

          • надежный стальной каркас
          • ударопрочная порошковая покраска
          • долговечная и практичная обивка
          • благородный и универсальный дизайн, который подойдет для большинства интерьеров
          • стулья стопируются по 8-10 штук для удобной транспортировки и хранения

          Успейте заказать самые популярные банкетные стулья
          со скидкой 30% до 30 июня 2019 г.

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          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хит 20мм - золото, красная корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона

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