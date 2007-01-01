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          Обратите внимание, что достаточно много мебели и текстиля в бежевых тонах – самых базовых, обладающих спокойным нравом. Именно беж легко уживается с большинством цветов палитры, оттеняя и делая акценты в интерьере еще более яркими. Бежевые скатерти, чехлы на стулья, шторы – отлично сочетаются с насыщенными цветами остальных деталей интерьера.

          А если ваше заведение обставлено полностью в различных оттенках бежевого – ваши посетители по достоинству оценили успокаивающую, располагающую атмосферу заведения. Бежевый цвет, кроме действия на посетителей, "говорит" об экологичности, легкости пространства. Часто используется в интерьерах с использованием натуральных природных материалов.

          Оттенки бежевого дизайнеры называют универсальными, вписываются в интерьер практически любого стиля – хай-тэк, модерн, скандинавский, классика. С этим цветом удобно экспериментировать, выбирая разные цвета в пару с бежевым. Хотите создать почти семейную, уютную обстановку – дополните бежевый зеленым, перестроить под молодежную вечеринку – добавьте кислотно-пластиковых ярких акцентов. Идеальный тандем в любом случае обеспечит основа из бежевого цвета.

          Не нашли интересной модели в наличии? Сроки выполнения у нас короче некуда – до 3 недель от заказа до отгрузки!

          Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          290 ₽340 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол 08, спандекс бежевый
          Настоящее фото товара "Хит 25мм" - кожзам бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          1 690 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          "Хит 25мм" - кожзам бежевый
          Настоящее фото товара "Хит 25мм" - шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          1 490 ₽1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          "Хит 25мм" - шенилл бежевый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 1, 900х600, бук, черный

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