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Обратите внимание, что достаточно много мебели и текстиля в бежевых тонах – самых базовых, обладающих спокойным нравом. Именно беж легко уживается с большинством цветов палитры, оттеняя и делая акценты в интерьере еще более яркими. Бежевые скатерти, чехлы на стулья, шторы – отлично сочетаются с насыщенными цветами остальных деталей интерьера.
А если ваше заведение обставлено полностью в различных оттенках бежевого – ваши посетители по достоинству оценили успокаивающую, располагающую атмосферу заведения. Бежевый цвет, кроме действия на посетителей, "говорит" об экологичности, легкости пространства. Часто используется в интерьерах с использованием натуральных природных материалов.
Оттенки бежевого дизайнеры называют универсальными, вписываются в интерьер практически любого стиля – хай-тэк, модерн, скандинавский, классика. С этим цветом удобно экспериментировать, выбирая разные цвета в пару с бежевым. Хотите создать почти семейную, уютную обстановку – дополните бежевый зеленым, перестроить под молодежную вечеринку – добавьте кислотно-пластиковых ярких акцентов. Идеальный тандем в любом случае обеспечит основа из бежевого цвета.
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