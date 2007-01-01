Велюр, как ткань для мебельного производства, находит своё применение довольно в широком диапазоне. Его популярность объясняется сочетанием удобства в эксплуатации и настроением роскоши и нарядности.
Понятие "велюр" пришло к нам из Франции, дословно оно означает бархат. Действительно, велюр похож на бархат своей ворсистой структурой. На ощупь - это бархатистый и приятный мягкий материал, имеющий свою плотность и блеск. Велюровые ткани зарекомендовали себя с лучшей стороны в изготовлении мебели.
Перечислим их достоинства:
Из недостатков можно выделить, пожалуй, более высокую стоимость по сравнению с другими материалами.
Велюровые ткани – это множество ворсистых тканей, таких как:
Каждая ткань по своим эксплуатационным и эстетическим свойствам находит в нашем производстве своё место в творческом процессе изготовления мебели. Компания ChiedoCover производит и реализует разнообразные предметы интерьера с обивкой из велюра. Ассортимент применяемых нами ворсистых тканей постоянно расширяется.