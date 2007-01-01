+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Подставки для ног
        Новинки
        Популярное
        Лофт
        Мебель Лофт
        Освещение в стиле лофт
        Новинки
        Популярное
        Ткани
        Вид
        Новинки
        Популярное
        Мебель для хранения
        Стеллажи и этажерки
        Комоды и буфеты
        Прихожие и обувницы
        Шкафы
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Велюр для обивки мебели

            Велюр, как ткань для мебельного производства, находит своё применение довольно в широком диапазоне. Его популярность объясняется сочетанием удобства в эксплуатации и настроением роскоши и нарядности.

            Велюр в интерьере фотоПонятие "велюр" пришло к нам из Франции, дословно оно означает бархат. Действительно, велюр похож на бархат своей ворсистой структурой. На ощупь - это бархатистый и приятный мягкий материал, имеющий свою плотность и блеск. Велюровые ткани зарекомендовали себя с лучшей стороны в изготовлении мебели.



            Перечислим их достоинства:

            • придают роскоши изделиям;
            • оставляют приятные тактильные ощущения;
            • после большого количества стирок сохраняют свой первоначальный вид;
            • не линяют;
            • высокая плотность увеличивает срок службы;
            • гипоаллергенны и не впитывают запахи;
            • на таком материале приятно сидеть, т. к. он сохраняет тепло;
            • комфортны, т.к. ворсистая поверхность "дышит";
            • практически не впитывают воду;
            • антистатичны.

            Из недостатков можно выделить, пожалуй, более высокую стоимость по сравнению с другими материалами.

            Велюровые ткани – это множество ворсистых тканей, таких как: Фото мебели с велюровой обивкой в интерьере кафе

            1. Гладкие, с ровной структурой за счет вертикального расположения ворсинок;
            2. Фасонные, с выразительной структурой, где ворсинки располагаются наклонно, и имеют разную высоту волокон;
            3. Набивные, с яркими оригинальными мотивами;
            4. Тиснёные, за счет укладки ворса в процессе нанесения рисунка в разном направлении;
            5. Гладкокрашеные ткани, переливающиеся при естественном и искусственном освещении.

            Каждая ткань по своим эксплуатационным и эстетическим свойствам находит в нашем производстве своё место в творческом процессе изготовления мебели. Компания ChiedoCover производит и реализует разнообразные предметы интерьера с обивкой из велюра. Ассортимент применяемых нами ворсистых тканей постоянно расширяется.

            Другие новости на ChiedoCover

            Экскурсия по швейному цеху
            ПредыдущаяЭкскурсия по швейному цеху
            Большая распродажа!
            СледующаяБольшая распродажа!
            Все новости