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            Экспомебель-Урал

            В период с 18 по 21 сентября на территории Экспо-центра в Екатеринбурге планируется проведение обновленной специализированной выставки международного формата ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ. На ней будет представлена мебель (мягкая, офисная, кухонная, корпусная, детская), а также оборудование вместе с комплектующими и технологиями, необходимыми для ее изготовления. Особое внимание будет уделено интерьерному дизайну.

            Выставка уже давно снискала доверие специалистов мебельной отрасли. К ее авторитету прислушиваются и начинающие предприниматели, и состоявшиеся профессионалы. Ежегодно выставка собирает почти 10 тысяч человек. Среди них – не только представители российских регионов, но и их коллеги из-за рубежа.

            В деловую программу включено обсуждение наиболее злободневных тем, с которыми приходится сталкиваться в процессе запуска мебельного бизнеса. Специалисты смогут поучаствовать в интересных семинарах, высказать собственное мнение на конференциях, выступить со своими презентациями и обсудить новинки. Перспектива стать знаковым событием наблюдается у разработанного обучающего семинара. В течение целого выставочного дня пойдут занятия в «Школе мебельного дела».

            Компания ChiedoCover - производитель мебели для банкетных залов, ресторанов, кафе. А также мы выпускаем мебель для фудкортов и кейтеринга. В нашем ассортименте - столы, стулья, скамейки, столовые группы. В основном, это мебель на металлокаркасе, в 2018 году ассортимент пополнился стульями Кьявари из массива березы

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