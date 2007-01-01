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          Снова в школу с ChiedoCover

          Традиционно в России 1 сентября празднуют День знаний. В этот день школы, колледжи и университеты гостеприимно распахивают свои двери.

          Поздравляем преподавателей и учеников с этим знаменательным праздником. Желаем, чтобы новый учебный год был плодотворным и доставлял только положительные эмоции.
          Компания ChiedoCover предоставляет скидку 10% на тематическую продукцию: на ВСЕ столы, скамейки и парты (да-да, мы и парты тоже производим). А также на стулья с пюпитром и подлокотниками для тренинговых центров, автошкол и других учебных заведений.

          Внимание! Акция продлится с 29 августа по 5 сентября включительно! Условия акции действуют только на указанные модели мебели и только при оплате в течение указанного периода. На всю продукцию действует гарантия производителя – 1 год, срок службы – не менее 5 лет.

          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 060 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 25мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 10 с передней стенкой
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный

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