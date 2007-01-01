Снова в школу с ChiedoCover

Традиционно в России 1 сентября празднуют День знаний. В этот день школы, колледжи и университеты гостеприимно распахивают свои двери.
Поздравляем преподавателей и учеников с этим знаменательным праздником. Желаем, чтобы новый учебный год был плодотворным и доставлял только положительные эмоции.
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