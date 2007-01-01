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            Лен для банкетного текстиля

            Компания ChiedoCover постоянно расширяет ассортимент, следуя тенденциям перспективного развития. Мы применяем в производстве качественные материалы и прогрессивные технологии, разрабатывая интересные дизайны и новые коллекции. Сегодня расскажем вам об особенностях использования льна для банкетного текстиля.

            Натуральный лён для изготовления столового текстиля используют с давних пор.Когда-то наши прабабушки вручную обрабатывали – это чудо-растение. Сегодня лён по-прежнему пользуется огромной популярностью. Изделия из льна подчёркивают высокий статус хозяина и даже могут передаваться по наследству.

            Существенными преимуществами льна являются:

            • высокая экологичность и процесса производства, и полученной ткани,
            • долговечность и износостойкость,
            • гладкость поверхности,
            • натуральность.

            Недостатками ткани из 100% льна назовём: подверженность сминанию, сыпучесть края и способность давать усадку при обработке.

            С целью улучшения эстетических и эксплуатационных качеств изделий из льна, наша компания использует ткани из смеси льна. Цена продукции при этом, как правило, становится ниже, что даёт возможность приобретения изделий из полульняных тканей более широкому кругу покупателей.

            Хорошо зарекомендовали себя столовые ткани из смеси лён и полиэстер, она объединяет преимущества двух материалов, смягчая или устраняя недостатки друг друга.


            В пошиве льняного текстиля нами чаще всего используется полотно с переплетением "жаккард", потому что оно выразительнее показывает богатство и красоту материала.

            Уход за изделиями из льна

            Современные технологии производства льняных тканей позволяют ухаживать за банкетным текстилем из льна просто и легко. Режим стирки изделий рекомендуем при температуре воды от 40 до 90 градусов, даже допускается кипячение, однако лучше исключить применение отбеливателей и агрессивных моющих средств.

            Льняные ткани износостойки, поэтому выдерживают даже многократные циклы стирок, становясь при этом мягче и приятнее на ощупь. Правильный уход за изделиями позволит приобретённому Вами текстилю служить дольше и быть в презентабельной форме.

            В разделе Банкетный текстиль на нашем сайте Вас ждут отличные варианты банкетного текстиля из льняных тканей: чехлы и скатерти на столы, льняные салфетки, а также сопутствующие товары. Ассортимент изделий приятно порадует Вас.Украсьте свой интерьер изысканным текстилем от компании ChiedoCover! Обращайтесь, мы всегда рады Вам.

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