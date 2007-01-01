Специализированная выставка, получившая название «Индустрии гостеприимства», является одним из крупнейших проектов в этой отрасли. Участники и заинтересованные гости соберутся на российском юге 14-16 ноября.
Воочию посмотреть, как работают передовые технологии и каких успехов они позволяют добиться. Высококвалифицированные специалисты поделятся своим опытом, проведут мастер-классы. Это поможет повысить качество услуг в гостиничной отрасли и сфере общепита.
Глобальная цель выставки – привлечь поставщиков новейшего оборудования, которое будет востребовано ресторанами и отелями. Весомый бонус для Ростовской области – помощь в развитии цивилизованного рынка ресторанно-гостиничных услуг.
Продукция, производимая компанией ChiedoCover, органично вписывается в современные тенденции индустрии гостеприимства. Собственное производство позволяет радовать покупателей мебели, текстильных изделий и интерьерных аксессуаров высоким качеством при оптимальной стоимости изделий. Все модели отвечают высоким требованиям ключевых игроков этого рынка. Если на нашем сайте вы не нашли модели, соответствующей дизайну вашего заведения, мы выполним индивидуальный заказ: столы и стулья на металлокаркасе, банкетный текстиль, деревянные стулья Кьявари и Кроссбэк.
Адрес выставки: Ростов-на-Дону, пр-кт. Михаила Нагибина, д. 30
Даты выставки: с 14 по 16 ноября 2018