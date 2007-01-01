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            Пир-Отель - выставка в Москве

            Профессионалы гостиничного бизнеса соберутся в Москве 24-27 сентября на VII международную выставку. На ней будут обсуждаться изменения в законодательстве, инновации в бизнесе, необходимость корректировок первоначальных планов в соответствии с требованиями государственных органов.

            Много времени будет уделено перспективным вопросам развития индустрии. Тематические направления весьма обширны. Они будут касаться:

            • дизайна и проектирования отелей;
            • дополнительных услуг и развлечений;
            • современной климатической техники;
            • оборудования для мультимедиа:
            • сантехники и оборудования;
            • химчистки и прачечных;
            • света и энергосбережения;
            • консалтинга и кадров и т.д.

            Особый акцент предполагается сделать на комплексном подходе к решению проблем. К примеру, многих интересует оформление гостиниц в едином стиле. Это касается оборудования, мебели, интерьера, декора, текстиля, униформы.

            При обращении в нашу компанию ChiedoCover отельеры смогут решить многие проблемы. Мы предлагаем современную мебель собственного производства, идеально подходящую для гостиничной отрасли, стильные аксессуары и функциональный, качественный текстиль. С нами даже самые требовательные гости останутся довольными.


            Адрес проведения выставки: Москва, ул. Международная, 16

            Даты проведения: 24-27 сентября 2018г.

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