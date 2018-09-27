Крым. Мебель. Интерьер-2018

В симферопольском МФК «Гагаринский» с 27 по 29 сентября все заинтересованные бизнесмены мебельной и санаторно-курортной отрасли смогут побывать на специализированной выставке межрегионального формата. Она предназначена для тех, кто интересуется эргономичной организацией пространства и готов оборудовать жилье, офисные помещения, а также гостиницы и предприятия общественного питания на современном техническом, промышленном и интеллектуальном уровне.
Во время мероприятий получится познакомиться с современными разработками, новой продукцией и услугами компаний мебельной отрасли. В ходе встреч можно будет найти новых деловых партнеров и заключить договора на поставку приглянувшихся изделий. У компаний-производителей получится увеличить объемы продаж.
О своем участии заявили мебельные компании, профильные предприятия торговли, санаторно-курортные учреждения, проектные организации. Дистрибьюторы и дилеры встретятся с представителями архитектурных мастерских, дизайн-студий, владельцами ресторанов и кафе, поставщиками мебели и комплектующих.
Собственное производство позволяет нашей компании ChiedoCover держать цены на коротком поводке, не экономя на качестве изделий. Мы предлагаем не только разнообразную мебель, но и интересный текстиль, а также стильные предметы интерьера.
Адрес выставки: Симферополь, ул.Набережная 75В
Даты выставки: 27-29 сентября 2018