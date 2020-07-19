Только самые популярные модели
Тренд этого сезона – мебель из натуральных материалов. Что может быть более гармоничным среди деревьев и цветов, чем деревянная мебель? Благодаря разнообразию натуральных оттенков и способов отделки, мебель из дерева вписывается в любой стиль. Эко стиль, Лофт, скандинавский стиль, минимализм, мебель из ротанга — основные тенденции года.
Всё в наличии
Мы учли и то, что уже середина лета, и большинство клиентов хотели бы получить мебель «ещё вчера». Поэтому все модели подборки – в наличии. И готовы к отправке в любую точку России уже сегодня.
Успейте до 19 июля
Следующий важный нюанс — это распределение бюджета. Поэтому мы снизили цены на самые популярные модели лета 2020 в наличии до 19 июля.
Как выбрать?
Выбор мебели рекомендуем начинать, прежде всего, с концепции, определитесь, какую задачу должна решить мебель. Это очень важно — если вы правильно сформулируете для себя концепцию, тогда подбор будет значительно проще. Для дружной компании или летней романтики, для бизнеса или дома и дачи – выберите, то что нужно вам, а видеообзор тематических комплектов поможет вам в этом.
Приятных покупок!
Надеемся, что подборка летней мебели будет полезна и поможет сделать правильный выбор.
А если будут вопросы - обязательно звоните или пишите, мы на связи 7 дней в неделю.
*Количество товара ограничено. Срок акции: до 19.07.2020.