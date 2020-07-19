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          Для улицы
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          Подборка летней мебели для улицы

          Только самые популярные модели

          Тренд этого сезона – мебель из натуральных материалов. Что может быть более гармоничным среди деревьев и цветов, чем деревянная мебель? Благодаря разнообразию натуральных оттенков и способов отделки, мебель из дерева вписывается в любой стиль. Эко стиль, Лофт, скандинавский стиль, минимализм, мебель из ротанга — основные тенденции года.

          Всё в наличии

          Мы учли и то, что уже середина лета, и большинство клиентов хотели бы получить мебель «ещё вчера». Поэтому все модели подборки – в наличии. И готовы к отправке в любую точку России уже сегодня.

          Успейте до 19 июля

          Следующий важный нюанс — это распределение бюджета. Поэтому мы снизили цены на самые популярные модели лета 2020 в наличии до 19 июля.

          Как выбрать?

          Выбор мебели рекомендуем начинать, прежде всего, с концепции, определитесь, какую задачу должна решить мебель. Это очень важно — если вы правильно сформулируете для себя концепцию, тогда подбор будет значительно проще. Для дружной компании или летней романтики, для бизнеса или дома и дачи – выберите, то что нужно вам, а видеообзор тематических комплектов поможет вам в этом.

          Видеообзор Летней мебели

          Приятных покупок!

          Надеемся, что подборка летней мебели будет полезна и поможет сделать правильный выбор.

          А если будут вопросы - обязательно звоните или пишите, мы на связи 7 дней в неделю.

          *Количество товара ограничено. Срок акции: до 19.07.2020.


          Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, светлый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          В наличии
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул уличный из реек сосны, светлый
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник
          Настоящее фото товара Комплект Jazz Set, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          8 190 ₽9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комплект Jazz Set
          Настоящее фото товара Стул CAFE2 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover-6%
          3 490 ₽3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул CAFE2 (сталь)
          Настоящее фото товара Кресло Родос, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          1 490 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Родос

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