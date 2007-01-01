Влог посвящен мебельному бизнесу: истории становления компании, особенности производств, сложности и лайфхаки развития от первого лица.
Первый выпуск уже доступен для просмотра!
О ЧЕМ ВЫПУСК?
"Первый выпуск посвящен рассказу о том, как меня украли из больницы и предложили стать директором, о наших четырех действующих производствах, которые мы вот-вот объединим в одно, о станке за несколько 100.000 евро, о реконструкции старого мебельного комбината. А так же узнаем сколько зарабатывает и скольких человек уволил наш технический директор."