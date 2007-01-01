Приглашаем к сотрудничеству
Розничный магазин от ChiedoCover – это готовый бизнес проект с отлаженными бизнес-процессами и на уникальных условиях сотрудничества.
Открой свой магазин розничной торговли мебелью и текстилем ChiedoCover
- Без роялти
- Без паушальных платежей
- Без скрытых доплат
Мы предлагаем:
- Бесплатная разработка дизайн проекта и помощь в его реализации.
- Производство оборудования для шоурума и образцов мебели по себестоимости.
- Продажа мебели по нашим рекомендованным розничным ценам
- Все розничные заявки мы передаем Вам, чтобы клиенты покупали напрямую в Вашем магазине.
- 3% от оптовых продаж в вашем регионе, при условии прохождения аттестации каждые 3 месяца.
- Обучающие материалы и удалённое обучение по продуктам и технике продаж розничным и оптовым покупателям.
- Дополнительная реклама в интернете для Вашего региона.
Условия партнерства:
- Шоурум от 60 кв.м (оформление по нашему дизайн проекту)
- Наличие склада (не обязательно, но приветствуется)
- Начальные инвестиции от 800 тыс. рублей.
Шоу-рум ChiedoCover
Заинтересовало предложение?
Если Вам интересно данное предложение, просим написать на электронную почту milyushin@chiedocover.ru или звонить по телефону +7 922 922 47 37
Приглашаем на личную встречу для обсуждения подробных условий!